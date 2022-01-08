Рибери предложили бразильской команде. Глава клуба удивился, что француз всё ещё играет

Президент «Сеары» Робинсон де Кастро сообщил, что бразильскому клубу предложили 38-летнего полузащитника «Салернитаны» Франка Рибери.
«Мне позвонили и предложили Рибери. Я даже не знал, что он всё ещё играет. Попытаемся ли мы его заполучить? Не знаю», — приводит слова де Кастро Globo Esporte.
Напомним, Рибери стал игроком «Салернитаны» в сентябре 2021 года. Соглашение французского футболиста с клубом рассчитано на один год. В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. Ранее Рибери выступал за такие клубы, как «Брест», «Галатасарай», «Марсель», «Бавария», «Фиорентина» и другие команды.
«Салернитана» в 18 матчах набрала 8 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.
- 8 января 2022
-
12:37
-
12:10
-
11:52
-
11:48
-
11:39
-
11:13
-
11:04
-
11:03
-
10:53
-
10:46
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:30
-
09:17
-
04:53
-
04:29
-
04:20
-
03:58
-
03:52
-
03:18
-
03:00
-
01:55
-
01:29
-
01:20
-
01:17
-
00:36
-
00:30
-
00:28
-
00:04
- 7 января 2022
-
23:59