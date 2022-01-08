Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рибери предложили бразильской команде. Глава клуба удивился, что француз всё ещё играет

Рибери предложили бразильской команде. Глава клуба удивился, что француз всё ещё играет
Комментарии

Президент «Сеары» Робинсон де Кастро сообщил, что бразильскому клубу предложили 38-летнего полузащитника «Салернитаны» Франка Рибери.

«Мне позвонили и предложили Рибери. Я даже не знал, что он всё ещё играет. Попытаемся ли мы его заполучить? Не знаю», — приводит слова де Кастро Globo Esporte.

Напомним, Рибери стал игроком «Салернитаны» в сентябре 2021 года. Соглашение французского футболиста с клубом рассчитано на один год. В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. Ранее Рибери выступал за такие клубы, как «Брест», «Галатасарай», «Марсель», «Бавария», «Фиорентина» и другие команды.

«Салернитана» в 18 матчах набрала 8 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.

Новость по теме
Бывший президент «Баварии» вспомнил, почему Рибери не перешёл в мадридский «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022