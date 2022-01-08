Рибери предложили бразильской команде. Глава клуба удивился, что француз всё ещё играет

Президент «Сеары» Робинсон де Кастро сообщил, что бразильскому клубу предложили 38-летнего полузащитника «Салернитаны» Франка Рибери.



«Мне позвонили и предложили Рибери. Я даже не знал, что он всё ещё играет. Попытаемся ли мы его заполучить? Не знаю», — приводит слова де Кастро Globo Esporte.



Напомним, Рибери стал игроком «Салернитаны» в сентябре 2021 года. Соглашение французского футболиста с клубом рассчитано на один год. В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. Ранее Рибери выступал за такие клубы, как «Брест», «Галатасарай», «Марсель», «Бавария», «Фиорентина» и другие команды.

«Салернитана» в 18 матчах набрала 8 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.