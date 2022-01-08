«Фламенго» заинтересован в аренде защитника лондонского «Арсенала»

Испанский защитник «Арсенала» Пабло Мари входит в сферу интересов «Фламенго». Бразильский клуб готов арендовать футболиста лондонской команды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».



28-летний Мари переходил в «Арсенал» в январе 2020 года как раз из бразильского клуба. Сначала «канониры» арендовали игрока за € 8 млн на полгода, а затем выкупили его контракт за € 6 млн, подписав с ним соглашение до 2024 года.



В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в двух матчах чемпионата, а также в одной игре Кубка английской лиги, не отметившись голевыми действиями. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мари в € 5 млн.

Завтра, 9 января, «Арсеналу» предстоит встреча третьего раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест».