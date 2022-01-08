Каррагер назвал игрока, которого должен купить «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал игрока, которого должен купить мерсисайдский клуб.



«Джуд Беллингем – и летнее трансферное окно будет считаться успешным», — написал Каррагер в «Твиттере» в ответ на вопрос одного из подписчиков.



Напомним, Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингем Сити» в 2020 году за € 23 млн. Контракт англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. С 2020 года Беллингем вызывается в национальную команду Англии.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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