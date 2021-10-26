«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Боруссии» Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль», сообщает Goal с ссылкой на Bild.



По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп хотел бы видеть в своём составе 18-летнего полузащитника. Однако «Боруссия» не отпустит игрока за сумму меньше чем € 120 млн.



Напомним, Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингем Сити» в 2020 году за € 23 млн. Контракт англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. С 2020 года Беллингем вызывается в национальную команду Англии.

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