«Гранада» — «Барселона»: Люк де Йонг вывел сине-гранатовых вперёд

Сегодня, 8 января, на стадионе стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках матча 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимает «Барселону».
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 57-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Дани Алвес.
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Обслуживает матч бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогают ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Антонио Санчес.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Гранада» — «Барселона».
«Барселона» набрала 31 очко в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (23) находится на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.
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