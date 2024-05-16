Агент Кейта Бальде прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы сенегальского нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, выступающего на правах аренды с правом выкупа за «Эспаньол», высказался о будущем игрока в «Спартаке».

«Не уверен, что Бальде вернётся в «Спартак» этим летом. Пока всё сложно с этим», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Спартак» готов разорвать контракт с Бальде, а сам игрок хочет выступать в Европе.

Напомним, 29-летний сенегалец перешёл в «Эспаньол» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Действующий контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Бальде сыграл 20 матчей, отметившись лишь одной голевой передачей.

Нападающий присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает Бальде в € 1,5 млн.