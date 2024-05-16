Дешам объяснил, почему вызвал Канте в сборную Франции спустя два года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему он принял решение включить 33-летнего опорного полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте в окончательную заявку на чемпионат Европы — 2024, несмотря на отсутствие футболиста в национальной команде на протяжении последних двух лет.

«Н'Голо Канте выбыл в сезоне-2022/2023, в котором он мало играл. После этого он провёл полноценный сезон, пускай и не в европейском чемпионате. Однако он достиг своих физических кондиций. Учитывая его опыт, я убеждён, что сборной Франции будет лучше с ним.

Также он отыграл много матчей подряд. Мы можем обсудить интенсивность чемпионата в Саудовской Аравии, однако за сезон Канте провёл на поле более 4000 минут, то есть более 40 матчей. У меня нет сомнений в его возможностях», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, последний раз Канте выступал за сборную Франции 3 июня 2022 года в матче Лиги наций с Данией (1:2).

Евро-2024: итоговый список команд: