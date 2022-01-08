Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фалькао согласился продлить контракт с «Райо». У форварда 5 голов в 11 матчах чемпионата

Фалькао согласился продлить контракт с «Райо». У форварда 5 голов в 11 матчах чемпионата
Комментарии

Колумбийский нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао подпишет новое соглашение с испанской командой. Футболист продлить на год контракт, который истекал в конце сезона. Об этом сообщает Marca.

35-летний Фалькао заключил с «Райо Вальекано» соглашение летом прошлого года на правах свободного агента. В 11 матчах за команду в чемпионате Испании нападающий забил пять голов, в том числе в ворота «Барселоны» и мадридского «Реала».

Действующее соглашение Фалькао истекает в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает колумбийского игрока в € 2 млн. Ранее Фалькао выступал в составе «Челси», «Монако», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» и «Порту». В «Райо Вальекано» Фалькао переходил из «Галатасарая».

Новость по теме
«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» — с «Эльче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022