Ходжсон: у людей большие ожидания от Рангника, им трудно соответствовать

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон высказался о работе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».



«Он очень серьёзный футбольный человек, который везде добивался фантастических результатов. Я всегда сочувствую тем, кто оказывается под огнём критики, я сам бывал в таких ситуациях.



Одна из проблем заключается в том, что у людей очень большие ожидания от Ральфа и его методов, им будет трудно соответствовать. Он хорошо разбирается в том, как построить команду, как сделать так, чтобы она сплочённо действовала, как добиться баланса между атакой и обороной.



Конечно, он знает, как трудно иметь дело с игроками. «Манчестер Юнайтед» – это клуб, где много больших игроков, футболистов с эго. Попытаться совместить их так, чтобы добиться баланса — непростая задача. На это нужно время», — цитирует Ходжсона Sky Sports.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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