Бенитес оценил дебют украинского защитника Миколенко за «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес оценил игру защитника Виталия Миколенко в его дебютном матче за «ирисок». С украинцем в составе «Эвертон» в овертайме со счётом 3:2 одолел «Халл» во встрече 1/32 финала Кубка Англии.



«Миколенко не тренировался 15 дней, а затем приехал и сыграл в Кубке Англии — безусловно, это позитивно. У него были небольшие судороги в конце матча, но было приятно видеть его менталитет, и я думаю, что он хорошо справился со своей первой игрой», — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.



Напомним, в матче 1/32 финала Кубка Англии «Эвертон» в гостях обыграл «Халл» со счётом 3:2.



Команды не выявили победителя в основное время встречи — 2:2. За «Эвертон» забили Демарай Грей и Андре Гомеш, в составе «Халла» отличились Тайлер Смит и Райан Лонгман. В дополнительное время решающий гол забил Эндрос Таунсенд.



Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провёл на поле все 120 минут, отметившись жёлтой карточкой.