Пике ответил на споры о том, что его должны были удалить в матче с «Гранадой»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на критику в связи с эпизодом, произошедшим в матче чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1).
Напомним, на 80-й минуте трансляции было показано, что у защитника уже есть жёлтая карточка. Через 4 минуты Пике нарушил правила на игроке «Гранады» Карлосе Бакке, однако арбитр встречи Пабро Фуэртес не вынес предупреждение Жерару. После этого разгорелись споры о том, что защитника необходимо было удалить.
«Тем из вас, кто жалуется на моё возможное удаление, было бы неплохо узнать, что я завершил встречу без жёлтой карточки. Изучите информацию, прежде чем протестовать», — написал Пике на своей странице в «Твиттере».
«Барселона» набрала 32 очка в 20 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (24) находится на 12-м месте в таблице.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 9 января 2022
-
12:54
-
12:46
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:59
-
10:43
-
10:40
-
10:12
-
10:03
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:27
-
08:55
-
07:20
-
05:19
-
04:55
-
04:36
-
04:17
-
04:11
-
04:02
-
03:42
-
03:14
-
02:59
-
02:36
-
02:27
-
02:18
-
01:50
-
01:30
-
01:24
-
00:53