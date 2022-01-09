Пике ответил на споры о том, что его должны были удалить в матче с «Гранадой»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на критику в связи с эпизодом, произошедшим в матче чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1).



Напомним, на 80-й минуте трансляции было показано, что у защитника уже есть жёлтая карточка. Через 4 минуты Пике нарушил правила на игроке «Гранады» Карлосе Бакке, однако арбитр встречи Пабро Фуэртес не вынес предупреждение Жерару. После этого разгорелись споры о том, что защитника необходимо было удалить.



«Тем из вас, кто жалуется на моё возможное удаление, было бы неплохо узнать, что я завершил встречу без жёлтой карточки. Изучите информацию, прежде чем протестовать», — написал Пике на своей странице в «Твиттере».

«Барселона» набрала 32 очка в 20 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (24) находится на 12-м месте в таблице.

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