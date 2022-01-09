Агент Кухты объяснил, почему задерживается трансфер игрока в «Локомотив»

Милан Мартинович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, выразил надежду, что «Локомотив» и пражский клуб в скором времени согласуют трансфер футболиста.



«Мы ждём закрытия нескольких вещей в личном контракте Яна и между клубами. Когда может решиться вопрос? Надеюсь, что скоро. Через неделю начинается подготовка к сезону», — приводит слова агента «Спорт-экспресс».



25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».



В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

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