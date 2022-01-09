Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кухты объяснил, почему задерживается трансфер игрока в «Локомотив»

Агент Кухты объяснил, почему задерживается трансфер игрока в «Локомотив»
Комментарии

Милан Мартинович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, выразил надежду, что «Локомотив» и пражский клуб в скором времени согласуют трансфер футболиста.

«Мы ждём закрытия нескольких вещей в личном контракте Яна и между клубами. Когда может решиться вопрос? Надеюсь, что скоро. Через неделю начинается подготовка к сезону», — приводит слова агента «Спорт-экспресс».

25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

Новость по теме
Агент Кухты подтвердил договорённость о переходе игрока в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022