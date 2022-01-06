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Агент Кухты подтвердил договорённость о переходе игрока в «Локомотив»

Агент Кухты подтвердил договорённость о переходе игрока в «Локомотив»
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Милан Мартинович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, подтвердил договорённость о переходе своего подопечного в московский «Локомотив».

«Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но всё будет хорошо», — приводит слова Мартиновича «Р-Спорт».

24-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».

В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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Источник: нападающий «Славии» Ян Кухта станет игроком «Локомотива»
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