Юрген Клопп: благодарю бога за вакцинацию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как перенёс коронавирус.
«У меня всё в порядке, и я с нетерпением жду возвращения к работе. Благодарю бога за вакцинацию, потому что я действительно чувствовал себя плохо, но, к счастью, болезнь прошла в лёгкой форме. Уверен, что перенёс болезнь легко, потому что получил несколько доз вакцины, включая бустерную», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Клопп будет руководить «Ливерпулем» в предстоящем матче Кубка Англии. Матч 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 17:00 мск. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидером по количеству завоёванных трофеев является лондонский «Арсенал» — на счету «канониров» 14 Кубков Англии.
- 9 января 2022
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