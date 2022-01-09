«Тоттенхэм» победил «Моркам» в матче 1/32 финала Кубка Англии, проигрывая до 74-й минуты

Сегодня, 9 января, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Моркам». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился защитник гостей Энтони О’Коннор, ему ассистировал Алфи Маккалмонт. На 74-й минуте хавбек «шпор» Гарри Уинкс сравнял счёт встречи.
На 85-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура вывел свою команду вперёд. Через три минуты форвард хозяев Гарри Кейн упрочил преимущество своей команды, голевой передачей отметился Джовани Ло Чельсо.
Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Моркам» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.
- 9 января 2022
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