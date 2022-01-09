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«Тоттенхэм» победил «Моркам» в матче 1/32 финала Кубка Англии, проигрывая до 74-й минуты

«Тоттенхэм» победил «Моркам» в матче 1/32 финала Кубка Англии, проигрывая до 74-й минуты
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Сегодня, 9 января, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Моркам». Хозяева одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился защитник гостей Энтони О’Коннор, ему ассистировал Алфи Маккалмонт. На 74-й минуте хавбек «шпор» Гарри Уинкс сравнял счёт встречи.

На 85-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура вывел свою команду вперёд. Через три минуты форвард хозяев Гарри Кейн упрочил преимущество своей команды, голевой передачей отметился Джовани Ло Чельсо.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Моркам» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Моркам
Моркам
0:1 О'Коннор – 33'   1:1 Уинкс – 74'   2:1 Лукас Моура – 85'   3:1 Кейн – 88'
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