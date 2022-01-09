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«Кёльн» на выезде переиграл «Герту»

«Кёльн» на выезде переиграл «Герту»
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«Герта» принимала «Кёльн» в рамках 18-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Кёльна» Антони Модест, который воспользовался результативной передачей форварда Марка Ута. На 32-й минуте полузащитник Ондрей Дуда удвоил преимущество гостей. На 57-й минуте полузащитник «Герты» Владимир Дарида немного сократил отставание. А на 91-й минуте полузащитник Ян Тильман, который незадолго до этого вышел на замену, установил окончательный счёт.

«Кёльн» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Герта» (21) – на 12-й позиции.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
09 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 3
Кёльн
Кёльн
0:1 Модест – 29'   0:2 Дуда – 32'   1:2 Дарида – 57'   1:3 Тильман – 90+1'
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