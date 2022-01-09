«Кёльн» на выезде переиграл «Герту»

«Герта» принимала «Кёльн» в рамках 18-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Кёльна» Антони Модест, который воспользовался результативной передачей форварда Марка Ута. На 32-й минуте полузащитник Ондрей Дуда удвоил преимущество гостей. На 57-й минуте полузащитник «Герты» Владимир Дарида немного сократил отставание. А на 91-й минуте полузащитник Ян Тильман, который незадолго до этого вышел на замену, установил окончательный счёт.



«Кёльн» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Герта» (21) – на 12-й позиции.