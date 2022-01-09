«Севилья» обыграла «Хетафе» и сократила отставание от лидирующего «Реала» до пяти очков

Сегодня, 9 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Хетафе». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий Рафаэль Мир, ему ассистировал Лукас Окампос.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Хорхе Таррага.
После 20 сыгранных туров «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 44 очка. «Хетафе» (18) – на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», за 21 матч набравший 49 очков.
- 9 января 2022
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