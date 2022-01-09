Камерун переиграл Буркина-Фасо в стартовом матче Кубка африканских наций

Камерун и Буркина-Фасо встречались в первом туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Встреча проходила на стадионе «Пауля Бийя» в Камеруне. В итоге хозяева оказались сильнее со счётом 2:1.



На 24-й минуте Буркина-Фасо удалось выйти вперёд. Отличился полузащитник Густаво Сангаре, который воспользовался результативной передачей от нападающего Бертрана Траоре. Но сначала на 40-й минуте форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар отличился с игры. А в компенсированное к первому тайму время национальная команда получила право на пенальти, который он же уверенно реализовал.



Сборная Камеруна набрала три очка и вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Национальная команда Буркина-Фасо – на последней позиции.