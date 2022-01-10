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«Интер» одержал победу над «Лацио»

«Интер» одержал победу над «Лацио»
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«Интер» принимал «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в городе «Милан» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На 30-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Алессандро Бастони, который воспользовался своей возможностью поразить чужие ворота. Но на 35-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле откликнулся на передачу полузащитника Данило Катальди и сравнял счёт. На 67-й минуте решающий мяч забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр, результативную передачу на которого оформил всё тот же Алессандро Бастони.

«Интер» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Лацио» (32) – расположился на восьмой позиции.

Италия - Серия А. 21-й тур
09 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
1:0 Бастони – 30'   1:1 Иммобиле – 35'   2:1 Шкриньяр – 67'
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