«Интер» одержал победу над «Лацио»

«Интер» принимал «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в городе «Милан» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



На 30-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Алессандро Бастони, который воспользовался своей возможностью поразить чужие ворота. Но на 35-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле откликнулся на передачу полузащитника Данило Катальди и сравнял счёт. На 67-й минуте решающий мяч забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр, результативную передачу на которого оформил всё тот же Алессандро Бастони.



«Интер» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Лацио» (32) – расположился на восьмой позиции.