«Интер» одержал победу над «Лацио»
Поделиться
«Интер» принимал «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в городе «Милан» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
На 30-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Алессандро Бастони, который воспользовался своей возможностью поразить чужие ворота. Но на 35-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле откликнулся на передачу полузащитника Данило Катальди и сравнял счёт. На 67-й минуте решающий мяч забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр, результативную передачу на которого оформил всё тот же Алессандро Бастони.
«Интер» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Лацио» (32) – расположился на восьмой позиции.
Комментарии
- 10 января 2022
-
00:57
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:01
- 9 января 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:43
-
23:42
-
23:23
-
23:23
-
23:03
-
23:01
-
23:01
-
22:47
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:33
-
21:23
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
21:04
-
20:52
-
20:27
-
20:27
Партнерский контент