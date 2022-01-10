«Смирись с этим, Унаи». Пике ответил на критику Эмери

Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на критику со стороны наставника «Вильярреала» Унаи Эмери.
«Это человек, который спустя 3 года все еще жаловался на рефери после поражения со счётом 1:6. Смирись с этим, Унаи», — написал Пике в своём «твиттере».
Пике вспомнил победу «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» со счётом 6:1. Первый матч завершился победой парижан со счётом 4:0. Тогда французский клуб возглавлял Эмери и он остался недоволен судейством после поражения в ответном матче с «Барселоной».
Ранее Эмери вспомнил, как арбитр не назначил пенальти в ворота «Барселоны» (1:3) в матче чемпионата Испании после игры Пике рукой. Также специалист остался недоволен высказываниями Пике о судействе в матче «Реал» — «Валенсия» (4:1).
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