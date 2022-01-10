Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Василий Березуцкий присоединился к тренерскому штабу московского ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
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