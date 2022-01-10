Рангник: Нойер и де Хеа входят в пятёрку лучших вратарей мира. Может, даже в топ-3
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отметил важность для команды голкипера Давида де Хеа, сравнив его с вратарём «Баварии» Мануэлем Нойером, с которым работал в «Шальке».
«Я думаю, что они оба входят в пятёрку лучших вратарей мира. Может, даже и в тройку. Они оба находятся в фантастической форме: и в физической, и в плане работы на ленточке, и в плане контроля своей штрафной.
Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший, и мы очень рады, что он есть у нас в команде», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Де Хеа вытащил удар Сент-Максимена в матче с «Ньюкаслом»:
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