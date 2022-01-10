«Вест Хэм» продлил контракт с одним из лидеров команды до 2024 года

31-летний ямайский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио продлил контракт с клубом, сообщает BBC. Предыдущее соглашение футболиста с «молотобойцами» был рассчитан до лета 2023 года.
По информации источника, новый контракт будет действовать до июня 2024 года, в договоре также прописана возможность его продления ещё на год.
Антонио выступает за «Вест Хэм» с 2015 года, куда перешёл из «Ноттингем Форест» за € 9,5 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ямаец сыграл в 19 матчах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»:
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