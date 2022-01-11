Тренер «Фиорентины» о 0:4 от «Торино»: плохо сыграли все, не хочу говорить о ком-то одном

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал крупное поражение от «Торино» (0:4) в матче 21-го тура итальянской Серии А.
«Не могу понять, почему мы так сыграли, это что-то необъяснимое. Первый тайм был особенно ужасным, мы никогда раньше не видели ничего подобного с точки зрения концентрации или подхода. Я увидел полную противоположность нашему обычному менталитету.
Возможно, это [поражение] будет полезно и вернёт нас на землю. Мы снова играем через три дня, и я надеюсь увидеть совсем другую «Фиорентину».
Я действительно не ожидал такого выступления. Надеюсь, что это была всего лишь вспышка и мы сможем вернуться в нужное русло.
Плохо сыграли все в «Фиорентине», и я не хочу говорить о ком-то одном. Мы все должны перезарядиться», — цитирует Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.
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