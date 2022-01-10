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«Фиорентина» с Кокориным проиграла «Торино» — 0:4. Александр отыграл меньше 20 минут

«Фиорентина» с Кокориным проиграла «Торино» — 0:4. Александр отыграл меньше 20 минут
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«Фиорентина» крупно проиграла «Торино» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В первом тайме «Торино» забил три гола в ворота соперника. Отличились Уилфрид Синго и Йосип Брекало (дубль). Во втором тайме победу хозяев закрепил Антонио Санабрия.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 73-й минуте вместо лучшего бомбардира Серии А в этом сезоне Душана Влаховича. С учётом добавленного времени Кокорин отыграл примерно 18 минут и не сумел отличиться результативными действиями.

«Торино» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Фиорентина» (32) идёт на шестой позиции.

Италия - Серия А. 21-й тур
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
4 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Синго – 19'   2:0 Брекало – 23'   3:0 Брекало – 31'   4:0 Санабрия – 58'
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