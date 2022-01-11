«Бавария» близка к продлению контракта с Команом. Зарплата игрока составит € 17 млн в год
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман близок к продлению контракта с мюнхенским клубом. Стороны согласовали детали сотрудничества, осталось лишь подписать документы, информирует Bayern & Germany со ссылкой на L’Equipe.
Согласно сведениям источника, 25-летний французский нападающий будет получать по новому контракту с «Баварией» более € 17 млн в год до уплаты налогов.
Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне 25-летний французский футболист принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил 4 гола. С 2015 года Коман вызывается в национальную команду Франции.
«Бавария» в 18 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
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