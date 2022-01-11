36-летний Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

36-летний хорватский полузащитник Лука Модрич согласовал условия контракт с мадридским «Реалом», сообщает AS. Действующее соглашение хавбека со «сливочными» истекает летом 2022 года.
По информации источника, новое соглашение хорвата с «Реалом» будет рассчитано до лета 2023 года. По нему зарплата Модрича снизится на 10 %.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти очень доволен формой и игрой Луки. Итальянский специалист рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне.
Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в 20 матчах Лиги чемпионов и испанской Примеры отметился пятью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:
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