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Анчелотти подтвердил, что Модрич продлит контракт с «Реалом»

Анчелотти подтвердил, что Модрич продлит контракт с «Реалом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с футболистами, чьи контракты истекают летом 2022 года.

«Не только Модрич продлит свой контракт с «Реалом». Все футболисты, у которых истекает контракт с клубом, будут говорить с руководством, чтобы принять правильное решение. Мбаппе? Ещё рано думать о 30 июня», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Источник добавляет, что заключение нового соглашения между Модричем и «Реалом» находится на завершающей стадии.

36-летний Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в 18 матчах Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги отметился пятью голевыми передачами. Контракт Модрича с «Реалом» истекает в 2022 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

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