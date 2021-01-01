Анчелотти подтвердил, что Модрич продлит контракт с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с футболистами, чьи контракты истекают летом 2022 года.



«Не только Модрич продлит свой контракт с «Реалом». Все футболисты, у которых истекает контракт с клубом, будут говорить с руководством, чтобы принять правильное решение. Мбаппе? Ещё рано думать о 30 июня», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Источник добавляет, что заключение нового соглашения между Модричем и «Реалом» находится на завершающей стадии.



36-летний Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в 18 матчах Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги отметился пятью голевыми передачами. Контракт Модрича с «Реалом» истекает в 2022 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.