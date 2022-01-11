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Президент «Торонто» рассказал о необычном появлении идеи приглашения Инсинье в клуб

Президент «Торонто» рассказал о необычном появлении идеи приглашения Инсинье в клуб
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Президент «Торонто» Билл Мэннинг рассказал о том, как возникла идея приглашения нападающего Лоренцо Инсинье в команду.

«На самом деле, я зашёл на сайт Transfermarkt и посмотрел информацию об игроках сборной Италии, у которых заканчиваются контракты. Лоренцо был один из немногих игроков, у которых истекал срок действия соглашения с клубом. Я начал выписывать имена футболистов, которые, на мой взгляд, соответствуют уровню мирового класса, и которые будут иметь коммерческую ценность на рынке», — приводит слова Мэннинга CBC.ca.

30-летний Инсинье подписал с новой командой 4-летний контракт. Он будет действовать с 1 июля 2022 года. Ранее стало известно, что итальянский футболист не смог договориться о новом контракте с «Наполи», воспитанником которого является.

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