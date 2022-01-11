Роман Яремчук вернулся к тренировкам в «Бенфике» после перенесённого коронавируса

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук возобновил тренировки, сообщает пресс-служба португальского клуба.



Напомним, 5 января стало известно, что Яремчук заразился коронавирусной инфекцией. Также положительные результаты тестов в «Бенфике» были выявлены у Пицци и Неманьи Радоньича. Из-за коронавируса Яремчук пропустил один матч.



Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее Яремчук выступал за киевское «Динамо», «Александрию» и «Гент». С 2018 года нападающий вызывается в национальную команду Украины.

«Бенфика» в 17 матчах набрала 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.