Роман Яремчук вернулся к тренировкам в «Бенфике» после перенесённого коронавируса

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук возобновил тренировки, сообщает пресс-служба португальского клуба.
Напомним, 5 января стало известно, что Яремчук заразился коронавирусной инфекцией. Также положительные результаты тестов в «Бенфике» были выявлены у Пицци и Неманьи Радоньича. Из-за коронавируса Яремчук пропустил один матч.
Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее Яремчук выступал за киевское «Динамо», «Александрию» и «Гент». С 2018 года нападающий вызывается в национальную команду Украины.
«Бенфика» в 17 матчах набрала 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
- 11 января 2022
-
21:20
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:22