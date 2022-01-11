«Барселона» зарегистрировала Торреса. Форвард сможет сыграть с «Реалом»

«Барселона» официально зарегистрировала нападающего Феррана Торреса, сообщает Sport.es.



По информации источника, соответствующая запись появилась на официальном сайте испанской Примеры. Это значит, что испанец сможет принять участие в завтрашнем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом».



Ранее форвард сдал положительный тест на коронавирус, и существовала вероятность того, что он в любом случае пропустит «класико», однако Ферран вылечился и сможет сыграть.



21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Игрок заключил контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с сине-гранатовыми — € 1 млрд.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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