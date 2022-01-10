Педри и Ферран Торрес могут сыграть с «Реалом» в Суперкубке Испании

Футболисты «Барселоны» Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонцев.

Оба игрока теперь могут присоединиться к команде и имеют шансы сыграть с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании (12 января). Они находились на самоизоляции с 3 января, когда сдали положительные тесты.



Напомним, 21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в нынешнее зимнее трансферное окно, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн.



19-летний Педри в этом сезоне провёл лишь два матча в Ла Лиге. Полузащитник долгое время восстанавливался от травмы.

Видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги «Мальорка» — «Барселона» (0:1):

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