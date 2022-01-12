«Саутгемптон» разгромил дома «Брентфорд» и обошёл «пчёл» в таблице АПЛ

В ночь с 11 на 12 января мск на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 4:1.



На 5-й минуте защитник «святых» Ян Беднарек открыл счёт в матче, ему ассистировал Джеймс Уорд-Праус. На 23-й минуте полузащитник «пчёл» Витали Янельт сравнял счёт, голевой пас оформил Брайан Мбемо.

Беднарек выводит «святых» вперёд:

Ответный мяч Янельта:

На 37-й минуте вратарь гостей Альвард Фернандес забил автогол. На 49-й минуте форвард «Саутгемптона» Армандо Броя упрочил преимущество своей команды, результативная передача на счету Ориоля Ромеу.

Автогол Фернандеса:

Броя забивает в ворота «Брентфорда»:

На 70-й минуте нападающий хозяев Че Адамс довёл счёт до разгромного, голевой пас сделал Ибраима Диало.

Гол Адамса:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Стюарт Атвелл. Ему помогали ассистенты Адам Нанн и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Дэвид Кут.



«Саутгемтон» набрал 24 очка в 20 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (23) находится на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.