«Саутгемптон» разгромил дома «Брентфорд» и обошёл «пчёл» в таблице АПЛ

В ночь с 11 на 12 января мск на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 4:1.
На 5-й минуте защитник «святых» Ян Беднарек открыл счёт в матче, ему ассистировал Джеймс Уорд-Праус. На 23-й минуте полузащитник «пчёл» Витали Янельт сравнял счёт, голевой пас оформил Брайан Мбемо.
Беднарек выводит «святых» вперёд:
На 37-й минуте вратарь гостей Альвард Фернандес забил автогол. На 49-й минуте форвард «Саутгемптона» Армандо Броя упрочил преимущество своей команды, результативная передача на счету Ориоля Ромеу.
Броя забивает в ворота «Брентфорда»:
На 70-й минуте нападающий хозяев Че Адамс довёл счёт до разгромного, голевой пас сделал Ибраима Диало.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Стюарт Атвелл. Ему помогали ассистенты Адам Нанн и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Дэвид Кут.
«Саутгемтон» набрал 24 очка в 20 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (23) находится на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
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