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Экс-голкипер «Реала»: Месси был очень обманчивым и провокационным

Экс-голкипер «Реала»: Месси был очень обманчивым и провокационным
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Бывший голкипер мадридского «Реала» Ежи Дудек рассказал о поведении нападающего Лионеля Месси во время «класико», когда аргентинец выступал за «Барселону».

«Он был очень обманчивым и провокационным, как и вся «Барселона» с Хосепом Гвардиолой. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий и казалось бы хороший человек», приводит слова Дудека Daily Mail со ссылкой на автобиографию вратаря.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня 2021 года, после чего клуб не стал продлевать с форвардом соглашение. В августе 2021 года Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».

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