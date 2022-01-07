Левандовски, Месси и Салах претендуют на звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила тройку финалистов, претендующих на приз лучшему игроку 2021 года.

За награду поборются поляк Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», египтянин Мохамед Салах, защищающий цвета «Ливерпуля», и аргентинец Лионель Месси, играющий за парижский «Пари Сен-Жермен». Церемония вручения наград The Best состоится 17 января.

Ранее ФИФА на своём официальном сайте опубликовала шорт-лист кандидатов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года. На приз за самый красивый гол 2021 года претендуют нападающий сборной Чехии Патрик Шик, футболист «Порту» Мехди Тареми и бывший игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела.