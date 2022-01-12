«Манчестер Юнайтед» активирует опцию о продлении контракта с Рашфордом

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с форвардом Маркусом Рашфордом, информирует ESPN.



Этот вопрос будет приоритетным для клуба ближайшим летом, сообщает источник. Текущий контракт Рашфорда с «МЮ» действует до июня 2023 года, клуб собирается активировать опцию о продлении на год.



В «МЮ» обеспокоены плохой формой 24-летнего форварда в этом сезоне, но это не повлияет на продление контракта. Клуб готов дать Рашфорду время на восстановление формы после операции, перенесённой в августе.



Маркус выступает в составе основной команды «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В текущем сезоне АПЛ он провёл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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