«Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ

«Урал» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Нефтехимика» Александра Юшина. Детали сделки не разглашаются. Новичок екатеринбургской команды будет выступать под 7-м номером.

«Мы рады приветствовать Александра в нашей команде! Желаем скорейшего дебюта за «Урал» и стать лучшим бомбардиром РПЛ!» — написала пресс-служба «Урала».

В 25 матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Александр Юшин забил 18 мячей – на данный момент новичок «Урала» является лучшим бомбардиром турнира. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

На момент зимней паузы «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Екатеринбуржцы набрали 19 очков в 18 матчах.