«Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ
Поделиться
«Урал» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Нефтехимика» Александра Юшина. Детали сделки не разглашаются. Новичок екатеринбургской команды будет выступать под 7-м номером.
«Мы рады приветствовать Александра в нашей команде! Желаем скорейшего дебюта за «Урал» и стать лучшим бомбардиром РПЛ!» — написала пресс-служба «Урала».
В 25 матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Александр Юшин забил 18 мячей – на данный момент новичок «Урала» является лучшим бомбардиром турнира. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.
На момент зимней паузы «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Екатеринбуржцы набрали 19 очков в 18 матчах.
Комментарии
- 12 января 2022
-
12:32
-
12:32
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:47
-
11:40
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
10:53
-
10:31
-
10:23
-
10:02
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:14
-
08:30
-
06:04
-
04:31
-
03:16
-
03:01
-
01:33
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
Партнерский контент