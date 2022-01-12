«Лишнего веса вроде нет». Сутормин рассказал, как провёл новогодние каникулы

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл новогодние каникулы.

«Как провёл отпуск? Сначала, естественно, полетел в тёплые страны, а потом вернулся домой и по возможности встречался с друзьями и родственниками. Старался никого не обделить вниманием — всех ведь хочется увидеть.



Сколько съел оливье? Ох, много! Числа до третьего доедал. Я ещё взял себе отдельную плошку, чтобы домой увезти, потому что в новогоднюю ночь мы были у бабушки, пришлось остатки брать с собой. Но всё было очень вкусно!



Лишнего веса вроде нет. Максимум 500 граммов — в этот раз всё удачно. Раньше бывало и неудачно. Но сейчас, во-первых, более профессионально на это смотришь — если в отпуске понимаешь, что где-то набрал один-два лишних кг, то следом идут дни, когда держишь себя в руках. Потом всё это тяжело уходит, так что лучше приезжать в оптимальном состоянии.



На сборах 500 лишних граммов легко сойдут, а вот если больше… Конечно, всё зависит от организма, но мне от двух килограммов уже тяжело сбрасывать.



Возвращаюсь с самыми положительными эмоциями. Всегда говорю — я кайфую от сборов! Это время работы, когда тебя ничто не отвлекает. Будем готовиться, впереди важная часть сезона: чемпионат, Лига Европы, Кубок. Везде есть шансы, так что надо хорошо поработать и со всеми силами подойти к этому отрезку», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».