Хуниор Алонсо стал игроком «Краснодара»
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Парагвайский защитник бразильского клуба «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо стал игроком «Краснодара». Об этом сообщила пресс-служба быков.
Соглашение между игроком и клубом будет действовать до 30 июня 2025 года. Парагвайский защитник будет выступать за команду под 12-м номером.
7 января 2022 года «Краснодар» и «Атлетико Минейро» достигли соглашения о трансфере 28-летнего защитника. В ближайшие дни Хуниор Алонсо пройдёт медобследование и подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года», — сказано в сообщении пресс-службы команды.
Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».
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