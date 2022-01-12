Сборная Гамбии минимально обыграла Мавританию в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мавритании встречалась с национальной командой Гамбии. Игра прошла на стадионе «Лимбе Омниспорт» в Лимбе (Камерун) и завершилась победой Гамбии со счётом 1:0.



На 10-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник сборной Гамбии Абли Джаллоу. Результативную передачу отдал форвард Муса Барроу.



Сборная Гамбии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Мавритания (0) — на 3-м месте. Соперниками сборных Мавритании и Гамбии по группе F являются национальные команды Мали (3) и Туниса (0). В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций Гамбия сыграет с Мали, а команда Мавритании встретится с Тунисом.