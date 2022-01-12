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Сборная Гамбии минимально обыграла Мавританию в матче Кубка африканских наций

Сборная Гамбии минимально обыграла Мавританию в матче Кубка африканских наций
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В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мавритании встречалась с национальной командой Гамбии. Игра прошла на стадионе «Лимбе Омниспорт» в Лимбе (Камерун) и завершилась победой Гамбии со счётом 1:0.

На 10-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник сборной Гамбии Абли Джаллоу. Результативную передачу отдал форвард Муса Барроу.

Сборная Гамбии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Мавритания (0) — на 3-м месте. Соперниками сборных Мавритании и Гамбии по группе F являются национальные команды Мали (3) и Туниса (0). В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций Гамбия сыграет с Мали, а команда Мавритании встретится с Тунисом.

Кубок африканских наций. Группа F. 1-й тур
12 января 2022, среда. 19:45 МСК
Мавритания
Окончен
0 : 1
Гамбия
0:1 Джаллоу – 10'
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