«Интер» — «Ювентус»: составы команд на матч за Суперкубок Италии

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» объявили составы на матч за Суперкубок Италии.



«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес.



«Ювентус»: Перин, де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Бернардески, Маккенни, Локателли, Рабьо, Кулушевски, Мората.

Матч за Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» состоится сегодня, 12 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус».

Напомним, действующим обладателем трофея является «Ювентус». Туринский клуб — лидер по количеству завоёванных Суперкубков Италии, в его активе девять трофеев.