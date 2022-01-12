«Интер» — «Ювентус»: составы команд на матч за Суперкубок Италии
Поделиться
Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» объявили составы на матч за Суперкубок Италии.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес.
«Ювентус»: Перин, де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Бернардески, Маккенни, Локателли, Рабьо, Кулушевски, Мората.
Матч за Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» состоится сегодня, 12 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус».
Напомним, действующим обладателем трофея является «Ювентус». Туринский клуб — лидер по количеству завоёванных Суперкубков Италии, в его активе девять трофеев.
Комментарии
- 12 января 2022
-
23:07
-
22:50
-
22:46
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:15
-
22:07
-
21:48
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
20:48
-
20:42
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:12
Партнерский контент