«Интер» — «Ювентус»: Маккенни открыл счёт

В матче за Суперкубок Италии «Интер» встречается с «Ювентусом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. К 27-й минуте счёт 1:0 в пользу туринского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Ювентус».

На 25-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. Результативную передачу отдал форвард туринцев Альваро Мората.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Ювентус». Туринский клуб — лидер по количеству завоёванных Суперкубков Италии, в его активе девять трофеев.

В Серии А лидирует «Интер». Миланский клуб в 20 встречах набрал 49 очков. «Ювентус» в 21 матче набрал 38 очков и располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.