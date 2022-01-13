Вальверде: «Реал» мог выиграть гораздо раньше, мы должны реализовывать больше моментов
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2, ДВ) в полуфинале Суперкубка Испании.
«Мы отлично поработали, вся команда действовала здорово. Я очень рад предоставленной мне возможности в столь важном матче. Очевидно, мы должны реализовывать больше моментов, «Реал» мог выиграть гораздо раньше. «Барселона» остается «Барселоной», пускай матчи порой складываются не по её сценарию», — цитирует Вальверде Marca.
Накануне состоялся полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу «сливочных». Решающий мяч в дополнительное время забил Федерико Вальверде
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