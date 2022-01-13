«Реал» обыграл «Барселону» в Суперкубке Испании благодаря голу Вальверде на 98-й минуте

Сегодня, 13 января, завершился полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу «сливочных».
На 25-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в игре. Карим Бензема в центре поля отобрал матч у Серхио Бускетса, после чего быстро отыгрался с Лукой Модричем. Затем Карим сделал передачу на ход Винисиусу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний угол ворот.
После этого Усман Дембеле с левого края прострелил во вратарскую, где Эдер Милитао пытался в касание разрядить обстановку у ворот, но Люк де Йонг успел выставить ногу, рикошетом от которой мяч залетел в ворота. После этого Карим Бензема вывел мадридцев вперёд.
Однако Ансу Фати сравнял счёт на 82-й минуте. Каталонцы быстро разыграли угловой, далее последовал кросс к линии вратарской, где Фати головой подрезал мяч в угол ворот.
Федерико Вальверде вывел «Реал» вперёд на 98-й минуте. Родриго от края штрафной прострелил к воротам, где Винисиус красиво пропустил мяч себе за спину, позволив Вальверде после обработки пробить в ближний угол.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 49 очков в 21 игре турнира. «Севилья» имеет в своём активе 44 очка и занимает вторую позицию в чемпионате, «Барселона» (32) — на шестой позиции.
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