Каттани — о «Спартаке»: я не знаю, когда будет результат, но он обязательно будет

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался после своего назначения в московский клуб.

«Я не знаю, когда будет результат, но он обязательно будет. У меня нет повода думать иначе. Я не хочу хвалить сам себя за былые заслуги и приписывать себе что-то лишнее. Я работал в разных клубах, в разных организациях, но не был ни президентом, ни владельцем клуба. А когда мы говорим о каких-то достижениях, никто не должен присваивать их себе. Это всегда заслуга президента, а я просто сотрудник.

Если же говорить о моих личных победах, то это «Спартак». Получить эту возможность, эту должность, это доверие клуба. Я не думаю о том, каких футболистов открыл, кого привёз или помог подписать. Я могу лишь сказать, что лучший футболист, которого я открою, ещё впереди», — сказал Каттани в интервью на клубном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.