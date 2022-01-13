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«Я всегда буду это помнить». Смолов попрощался с «Локомотивом»

«Я всегда буду это помнить». Смолов попрощался с «Локомотивом»
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Бывший нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, перешедший в январе в «Динамо», попрощался с железнодорожниками.

«Хочу от всей души поблагодарить ФК «Локомотив» за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, «Локо», — написал нападающий на своей странице в «Инстаграме».

За железнодорожников Фёдор выступал с августа 2018 года, провёл 95 матчей и забил 29 голов. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

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