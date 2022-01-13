В РФС отреагировали на информацию, что сборная будет готовиться к матчу с Польшей в Турции
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В Российской футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию, что сборная будет готовиться к матчу с Польшей в Турции.
«План подготовки сборной к стыковому матчу с Польшей находится на стадии утверждения и будет вскоре опубликован на официальных ресурсах РФС», — сообщили в службе коммуникаций в РФС.
По итогам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне заняли второе место в группе и сыграют за путёвку в Катар в стыковом турнире. Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече. Россияне сыграют с поляками в Москве в «Лужниках» 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Сборную России тренирует Валерий Карпин.
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