В РФС отреагировали на информацию, что сборная будет готовиться к матчу с Польшей в Турции

В Российской футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию, что сборная будет готовиться к матчу с Польшей в Турции.

«План подготовки сборной к стыковому матчу с Польшей находится на стадии утверждения и будет вскоре опубликован на официальных ресурсах РФС», — сообщили в службе коммуникаций в РФС.

По итогам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне заняли второе место в группе и сыграют за путёвку в Катар в стыковом турнире. Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече. Россияне сыграют с поляками в Москве в «Лужниках» 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Сборную России тренирует Валерий Карпин.