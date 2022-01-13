Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов Российской Премьер-Лиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба национальной команды.
14 января Валерий Карпин вылетает в Испанию, а затем посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции. Помощник главного тренера Николай Писарев в январе и феврале будет постоянно находиться в Турции, а Виктор Онопко — в Испании.
Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что 24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.
- 13 января 2022
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:36
-
15:23
-
15:05
-
14:54
-
14:52
-
14:51
-
14:40
-
14:38
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
13:37
-
13:31
-
13:25
-
13:22
-
13:15
-
13:01
-
12:41
-
12:27
-
12:20
-
12:00
-
11:47
-
11:42
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
11:02
-
10:51
-
10:43
-
10:40