Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов Российской Премьер-Лиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба национальной команды.



14 января Валерий Карпин вылетает в Испанию, а затем посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции. Помощник главного тренера Николай Писарев в январе и феврале будет постоянно находиться в Турции, а Виктор Онопко — в Испании.



Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд Российской Премьер-Лиги.



Напомним, что 24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.