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Ла Лига обозначила Украину без Крыма. Посольство страны призвало внести изменения

Ла Лига обозначила Украину без Крыма. Посольство страны призвало внести изменения
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Посольство Украины в Испании осталось недовольно тем, что сайт чемпионата Испании не включил полуостров Крым на карте в состав их страны. В организации потребовали исправить «эту грубую ошибку».

«В связи с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев немедленно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата. На карте отсутствует Крымский полуостров в составе Украины.

Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректировок в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла Лиги политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также санкционных ограничений в РФ. Посольство держит указанный вопрос на контроле», — сказано в заявлении посольства в «Фейсбуке».

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