Пауло Дибала может покинуть «Ювентус»
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».
По информации инсайдера, 28-летний аргентинец расстроен, что туринский клуб пересмотрел условия его нового контракта.
28-летний Дибала в 20 матчах нынешнего сезона отметился девятью голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 40 млн. Действующая рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.
«Ювентус» после 21 тура чемпионата Италии занимает в турнирной таблице пятое место, имея в своём активе 38 очков.
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